Самарца, задавившего полицейского, будут судить

В Самаре отправили в суд уголовное дело 30-летнего местного жителя, обвиняемого в нападении на полицейского. Об этом сообщает региональное СУ СК.

По версии следствия, в июле 2022 г. трое правоохранителей прибыли к дому на ул. Стара-Загора, чтобы задержать мужчину, обвиняемого в нанесении тяжких травм. Подозреваемый вышел со знакомым из подъезда. В этот момент полицейские попросили их предъявить документы. Мужчины отказались, и водитель сбил одного из стражей порядка.