Реабилитационный центр "Созвездие" готов реконструировать инвестор из Тольятти

Реабилитационный центр для инвалидов "Созвездие", расположенный в Самаре на 8-й просеке, могут реконструировать с привлечением средств частного инвестора - объявление о конкурсе на заключение концессионного соглашения размещено на сайте главного управления организации торгов Самарской области, заявки принимаются до 21 ноября 2022 года.

Пока с предложением вложить свои средства в проектирование, реконструкцию и оснащение объекта социального обслуживания выступила одна организация - АНО "Пансионат для пожилых людей и инвалидов "Созвездие" из Тольятти, оценив сметную стоимость соглашения в 394,4 млн рублей.

В течение трех лет концессионер обязуется привести в порядок все объекты недвижимого (здания, строения и сооружения) и движимого имущества реабилитационного центра "Созвездие" по адресу: г. Самара, 8-я просека, 54, 54а.

За это время он должен будет провести масштабную реконструкцию пяти корпусов пансионата, обновить тепловой пункт, газопровод, электросети, канализацию, водопровод, ливневую сеть, привести в порядок наружное освещение и благоустроить территорию, а также оснастить учреждение всем необходимым имуществом - мебелью и оборудованием. Всего государственно-частное партнерство продлится 26 лет.

Часть денег (не более 80%) концессионеру могут компенсировать выплатой так называемого капитального гранта - в рамках софинансирования расходов на реализацию региональных проектов по созданию и реконструкции объектов социального обслуживания с применением механизмов ГЧП и концессионных соглашений, обеспечивающих достижение целей федерального проекта "Старшее поколение" национального проекта "Демография".