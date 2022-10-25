Самарцы сообщали об эвакуации в ряде городских школ

Во вторник, 25 октября, в некоторых самарских школах, в том числе № 24, 145, 153 эвакуировали детей. Об этом сообщили жители города.

Также в интернете и СМИ говорилось об эвакуации детей из школы № 7, 80, 91, 116.

По предварительным данным, в некоторых школах занятия отменили после 13:30. Детей отпустили домой.

Сообщавшие связывают эвакуацию с поступившей информацией о заминированиях. Якобы был анонимный звонок.

Подтверждений от официальных источников по поводу произошедших событий не поступало.