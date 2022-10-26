В Самарской области выявлены факты незаконной выдачи сертификатов мигрантам

Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области выявлено шесть фактов незаконной выдачи сертификатов, подтверждающих владение иностранными гражданами русским языком, знание им истории и основ законодательства России для последующего получения трудовых патентов.

По данным полицейских, фиктивное проведение экзаменов организовал неустановленный сотрудник одного из частных учреждений дополнительного образования.

По данному факту отделом дознания МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.