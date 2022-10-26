Сотрудниками Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области выявлено шесть фактов незаконной выдачи сертификатов, подтверждающих владение иностранными гражданами русским языком, знание им истории и основ законодательства России для последующего получения трудовых патентов.
По данным полицейских, фиктивное проведение экзаменов организовал неустановленный сотрудник одного из частных учреждений дополнительного образования.
По данному факту отделом дознания МУ МВД России "Сызранское" возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 322.1 УК РФ "Организация незаконной миграции". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.
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УК России ст. 109 «Причинение смерти по неосторожности» и УК РФ ст. 258 «Незаконная охота».
Любопытный критерии, предъявляемые мэром Тольятти Ренцем при наборе "своей команды"! Или Ренц тоже такой?
если сигнатура сбоя тогда применить протокол выделения состава на подгруппу соединенную с базой данных смуглых таможенного реестра для компенсации недостающих видеоданных собственной информационной системы в конкретном регионе за номером 063
И ЭТО называется правосудие? Арестовать мать, отчима, дядю, детектива. Это уже ни в какие рамки не лезет. Хоть бабушку не закрыли... Получается, любая, неадекватная девушка может написать какое угодно заявление на своих родственников и те попадут в тюрьму. Даже если не виновны. "Будут сидеть, я сказала" именно так, по всей видимости рассуждает наша слепая и глухая Фемида. И даже если оправдают, кто будет покрывать издержки, упущенную выгоду, наконец, просто время жизни человеческой? Правовой беспредел, иначе не назовешь.
Вот из-за таких Буратин теперь невозможно перевести крупную сумму по реквизитам через он-лайн. Надо переться лично в банк.