Тело женщины нашли при тушении пожара в Сызрани

В четверг, 27 октября, примерно в 2:37, начался пожар на ул. Ставропольской, 13 в Сызрани. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел частный дом на площади 70 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности "1-БИС". На борьбу с огнем направили 23 человека. Они ликвидировали пожар в 3:15.

На месте происшествия было обнаружено тело 41-летней женщины. Причину ее гибели выясняют. Также устанавливают обстоятельства возникновения пожара.