ОСАГО по-ирански: ВСК рассчитала стоимость полиса для иранских авто

В ближайшее время российский автопарк может пополниться бюджетными легковыми автомобилями иранского производства — Iran Khodro и Saipa Shahin. Старт продаж некоторых моделей в РФ запланирован на весну 2023 года, предположительно, производство автомобилей для России будет запущено в Армении. Аналитики Страхового Дома ВСК выяснили, какую стоимость будет иметь полис ОСАГО для владельцев иранских авто.
Размер премии по ОСАГО зависит от нескольких ключевых факторов — это возраст и стаж автовладельца, город проживания, мощность двигателя. Так, для 35-летнего москвича с 10-летним водительским стажем стоимость полиса для иранского авто (коэффициент мощности — 1,2) в случае безаварийной езды составит примерно 5,8 тыс. рублей (КБМ — 0,46). А вот водитель, часто попадающий в ДТП, должен будет заплатить за страхование уже 49,9 тыс. рублей (КБМ — 3,92). А операторы каршеринга или прокатные компании должны будут заплатить за страховку 95,4 тыс. рублей.
Пока перспективы спроса на иранские автомобили в России до конца не ясны. Скорее всего, данные автомобили будут широко применяться в такси в качестве альтернативы популярными корейским маркам. При этом возможность массового распространения авто иранских брендов будет зависеть от стабильности поставок запасных частей для обслуживания этих автомобилей.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.