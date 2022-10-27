За два дня в Самарской области заблудились семеро грибников

За два дня, 23 и 24 октября, в Самарской области семеро человек заблудились в лесу. Об этом сообщает региональное МЧС.

23 октября в лесном массиве в районе пос. Зеленовка Ставропольского района заблудилась 83-летняя женщина. В 00:45 24 октября ее разыскали.

В тот же день в лесном массиве около пос. Семеновка Кинель-Черкасского района заблудились пять человек, в том числе два ребенка: мужчины 71 и 32 лет, 41-летняя женщина и мальчики 15 и шести лет. В 22:50 их всех нашли.

Еще один инцидент произошел 24 октября. В лесу у пос. Пустовалово Кинель-Черкасского района заблудился 72-летний мужчина. Его разыскали 00:14 25 октября.