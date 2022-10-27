За два дня в Самарской области заблудились семеро грибников

За два дня, 23 и 24 октября, в Самарской области семеро человек заблудились в лесу. Об этом сообщает региональное МЧС.
23 октября в лесном массиве в районе пос. Зеленовка Ставропольского района заблудилась 83-летняя женщина. В 00:45 24 октября ее разыскали.
В тот же день в лесном массиве около пос. Семеновка Кинель-Черкасского района заблудились пять человек, в том числе два ребенка: мужчины 71 и 32 лет, 41-летняя женщина и мальчики 15 и шести лет. В 22:50 их всех нашли.
Еще один инцидент произошел 24 октября. В лесу у пос. Пустовалово Кинель-Черкасского района заблудился 72-летний мужчина. Его разыскали 00:14 25 октября.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.