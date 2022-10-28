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Хоккей Спорт

Хоккейная "Лада" проиграла "Дизелю"

ТОЛЬЯТТИ. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 27 октября, тольяттинский ХК "Лада" встретился с "Дизелем" из Пензы. По итогам игры счет составил 3:5 в пользу пензенского клуба.

Из-за эпидемии травм на отчетный матч главный тренер тольяттинского клуба Валерий Белов смог заявить лишь 11 нападающих. Место еще одно место в четвертой тройке занял защитник Михаил Патрикеев.

Гости открыли счет на 5-й минуте, когда экс-ладовец Никита Свинцицкий удачно подправил шайбу после броска Кирилл Цулыгина (0:1).

На 9-й минуте тольяттинцы получили численное преимущество в двух игроков, и Михаил Железнов завершил штурм ворот Евгения Киселева — 1:1.

В дебюте второго периода Цулыгин вывел "Дизель" вперед, а в середине матча Михаил Большаков увеличил счет — 1:3.

Вскоре Железнов сократил счет, забросив свою вторую шайбу (2:3).

На 49-й минуте Роман Ивашов точно бросил со средней дистанции (3:3). Вскоре гости получили право на буллит, который реализовал Александр Дарьин — 3:4.

За полторы минуты до окончания третьего периода тольяттинцы получили большинство и заменили голкипера шестым полевым игроком, но, вскоре составы уравнялись.

Вскоре хозяева вновь заменили голкипера полевым игроком, но Дарьин оформив дубль, поставил точку в матче — 3:5 победа "Дизеля".

"Многовато индивидуальных ошибок у нас сегодня был, — рассказал на пресс-конференции после матча Валерий Белов. — Возможно, много эмоций отдали в предыдущем матче с "Химиком".

Соперник бросал немного, но, практически за каждую ошибку нас наказывал. В третьем периоде сравняли счет и тут же пропустили. В концовке при игре "6 против 4" был хороший момент, который не смогли реализовать. У нас нет четырех звеньев, но могли бы сыграть порациональнее. Не хватило концентрации, хотя желание у ребят было. В плане самоотдачи к ним претензий нет. Проигрывает тот, кто больше ошибается. Сейчас главное для нас — восстановиться, набраться эмоций и достойно завершить эту домашнюю серию".

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