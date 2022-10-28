Свободные места в детские сады Самары распределят 1 ноября

Во вторник, 1 ноября, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах, в том числе и во втором корпусе МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 291" на ул. Подшипниковой, 27. Об этом сообщили в мэрии Самары.

"В новом детском саду № 291 планируется, помимо четырех групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет, функционирование одной разновозрастной группы для детей с расстройствами аутистического спектра и одной разновозрастной группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата", — отмечается в сообщении.

Чтобы добавить образовательное учреждение в заявление о постановке ребенка в очередь, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о его рождении.

Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг https://es.asurso.ru/ либо здесь в разделе "Поиск заявлений". В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений нужно обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.

Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным местом в МОО нужно обращаться в МФЦ.