Свободные места в детские сады Самары распределят 1 ноября

Во вторник, 1 ноября, в Самаре будет проводиться автоматизированное распределение свободных мест в детских садах, в том числе и во втором корпусе МБДОУ "Детский сад комбинированного вида № 291" на ул. Подшипниковой, 27. Об этом сообщили в мэрии Самары.
"В новом детском саду № 291 планируется, помимо четырех групп общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет, функционирование одной разновозрастной группы для детей с расстройствами аутистического спектра и одной разновозрастной группы для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата", — отмечается в сообщении.
Чтобы добавить образовательное учреждение в заявление о постановке ребенка в очередь, необходимо обратиться в МФЦ с паспортом и свидетельством о его рождении.
Для успешного проведения указанной процедуры родителям рекомендуется проверить данные, указанные в заявлении, на портале образовательных услуг https://es.asurso.ru/ либо здесь в разделе "Поиск заявлений". В случае обнаружения в заявлении неточностей и утративших силу сведений нужно обратиться в МФЦ для внесения в заявление необходимых изменений.
Для письменного подтверждения своего несогласия с предоставленным местом в МОО нужно обращаться в МФЦ.
Последние комментарии
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения
Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.
Какая часть из этой субсидии уйдет на увеличение получки (официальной з/п) ректору Самарского университета Шаматову, а какая часть уйдет на нужды университета, остается только предполагать.