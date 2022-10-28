ВСК застраховала автопарк "Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности"

Страховой Дом ВСК застраховал полисами ОСАГО автопарк Государственного казенного учреждения "Центр обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области".
Страховая защита действует до конца 2023 года. Согласно договору, полисами ОСАГО будут обеспечены более 315 транспортных средств. Стоимость контракта составила свыше 500 тыс. рублей.
"Амурский центр ГЗ и ПБ" обеспечивает безопасность жителей всей области, такая ответственная работа требует надежного и исправного транспорта. ВСК более 30 лет защищает своих клиентов в сфере автострахования и готова предоставить высокий уровень сервиса и быстрое урегулирование каждого страхового случая", — отметил Иван Трофимцов, директор Благовещенского филиала Страхового Дома ВСК.
Государственное казенное учреждение "Амурский центр ГЗ и ПБ" обеспечивает гражданскую защиту и безопасность в чрезвычайных ситуациях, осуществляет поисково-спасательную деятельность и тушение пожаров.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.