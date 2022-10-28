Специалисты Цифровой клиники ВСК выяснили, где взять "гормон молодости"

Практически все процессы в организме человека регулируются гормонами. Они воздействуют на настроение, циклы сна, аппетит, репродуктивные способности, а также на общее состояние здоровья. Кроме того, регулирование процессов старения за счет "гормона молодости" — соматотропина, — который отвечает за рост и восстановление тканей, нормализует обмен веществ и способствует выработке коллагена и эластина. Недостаток этого гормона может вызывать нарушения сна, увеличение массы тела, появление морщин и снижение выработки энергии. Однако при восстановлении уровня соматотропина клетки "омолаживаются", что позволяет остановить или даже обратить некоторые процессы старения. Специалисты Цифровой клиники Страхового Дома ВСК выяснили, какие симптомы сигнализируют о нехватке различных гормонов, и как можно минимизировать риск негативных последствий для организма.

Старение — неизбежный этап развития человека, однако скорость течения этого процесса различаются в зависимости от гормонального фона и индивидуальных особенностей человека.

Главным гормоном, отвечающим за красоту и молодость, считается соматотропин. Он вырабатывается в головном мозге, а именно в гипофизе. Уже после 25 лет синтез соматотропина снижается, и запускаются процессы старения. К 50 годам уровень гормона становится в 2 раза меньше по сравнению с молодым возрастом. Восстановить выработку соматотропина можно за счет регулярного здорового сна. Именно во время ночного отдыха концентрация этого гормона в организме достигает пиковых значений. При этом оптимальное количество сна, необходимое для нормальной выработки соматотропина, составляет не менее 7-8 часов.

Риск преждевременного старения возрастает и при дисбалансе других гормонов. Например, адреналина, норадреналина и кортизола, которые вырабатываются надпочечниками и относятся к отдельной группе "гормонов стресса". Благодаря кортизолу мы можем справляться со стрессовыми ситуациями. Адреналин и норадреналин оказывают стимулирующее действие на внутренние системы, например, повышается кровяное давление и учащается сердцебиение. Благодаря им физические возможности организма в стрессовой ситуации могут возрастать в несколько раз. Однако избыток этих гормонов производит обратный эффект, снижая защитные функции организма, что приводит к его истощению и повышает риск развития болезней. Нормализовать уровень перечисленных гормонов можно не только за счет полноценного ночного сна, но и сбалансированного питания и достаточного уровня физической активности.

Дисбаланс тех или иных гормонов неизбежно оказывает негативное влияние на качество жизни человека. Даже чувство голода контролируется специальным гормоном — грелином, — вырабатываемым в желудочно-кишечном тракте. Если делать большие перерывы между приемом пищи, концентрация грелина будет нарастать, и у человека появляется выраженное чувство голода, а следовательно организм начинает испытывать стресс.

Недостаточная выработка гормонов щитовидной железы, а именно Т3 (трийодтиронина) и Т4 (тироксина), также несет за собой ряд негативных последствий. Такое состояние организма принято называть гипотиреоз. При снижении уровня Т3 и Т4 кожа становится сухой, ногти ломкими, часто пациенты отмечают выпадение волос, жалуются на апатию, сонливость, необоснованный набор веса и другие симптомы.

Недостаточный уровень мелатонина приводит к инсомнии — различным нарушениям сна, в том числе некрепкому сну, трудностям с засыпанием, сохранению чувства усталости по утрам. Все это истощает ресурсы организма, провоцируя раннее старение.

В то же время поддержание достаточного уровня гормонов щитовидной железы способствует нормальному функционированию сердечно-сосудистой системы, хорошему настроению и снижению раздражительности. А мелатонин стабилизирует цикадные ритмы, обеспечивает полноценный отдых человека во время сна и нормализует уровень кортизола, что гарантирует чувство бодрости и энергичность по утрам.

"Старение — это комплексный процесс, затрагивающий все системы организма. Любой гормональный дисбаланс приводит к ухудшению состояния здоровья человека и более раннему появлению первых признаков старения. Основная сложность в предупреждении этого процесса, отсутствие специфических симптомов. Чаще всего, пациенты с нарушением выработки каких-либо гормонов жалуются на немотивированную усталость, резкое изменение веса, раздражительность, перепады настроения или, наоборот, апатию и депрессию. Подобные жалобы могут встречаться и у людей с адекватным гормональным статусом. Поэтому в каждом случае требуется индивидуальный подход, с подробным изучением анамнеза и проведением дополнительных исследований для постановки диагноза. При этом важно, чтобы сами пациенты внимательнее относились к своему организму и не откладывали посещение врача", — добавила врач общей практики, врач Цифровой клиники ВСК, Алина Кобозева.