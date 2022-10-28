Из Самары будет больше авиарейсов в Москву и Санкт-Петербург

Из самарского аэропорта Курумоч с 28 октября увеличивается число ежедневных прямых рейсов в Москву и Санкт Петербург. Авиакомпания "Победа" вновь приступает к выполнению полетов на данных направлениях.

Вылет рейсов во Внуково запланирован на 7:00, прибытие в Москву — в 7:55. Время вылета из Москвы — 18:10, прибытие в Самару — в 21:00

В Санкт-Петербург рейсы будут вылетать в 21:30, время прибытия в аэропорт Пулково — 23:05. Рейс в Самару запланирован на 00:35, прибытие в Курумоч — 3:50.

Более подробно ознакомиться с расписанием рейсов можно на сайте аэропорта, с условиями перевозки — на сайте авиаперевозчика.