Дмитрий Азаров высоко оценил работу Минэкономразвития региона по привлечению инвесторов

В четверг, 27 октября, на площадке индустриального парка "Чапаевск" торжественно открылся фулфилмент-центр компании Ozon. Старт работе первой очереди комплекса дали Губернатор Дмитрий Азаров и директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Александр Васильев.

Логистический комплекс, построенный в рекордные сроки, станет крупнейшим хабом компании в Поволжье и одним из крупнейших в России. Строительство комплекса началось в августе прошлого года, а уже сегодня новый объект начал свою работу.

"Проект реализован в кратчайшие сроки. Буквально в 2021 году на Петербургском международном экономическом форуме, главном экономическом форуме нашей страны, было подписано соглашение. Принципы очень простые: дал слово — держи. И уже сегодня, в 2022 году, мы открываем этот замечательный логистический центр, — сказал Дмитрий Азаров на церемонии запуска хаба, — Большая работа была проведена. И я рад, что здесь в Чапаевске, мы оперативно отработали и с нашими коллегами из федерального Правительства, огромное им за это спасибо. В кратчайшие сроки были приняты решения по дополнению видов ведения деятельности площадки ТОСЭР "Чапаевск". Конечно, хочу поблагодарить руководство компании Ozon за взаимодействие, строителей, которые реализовали проект в кратчайшие сроки, взяли на себя ответственность. Справились, как намечали, — не подвели. Коллектив уже солидный и станет одним из самых многочисленных на самарской земле".

Самарскую область выбирают инвесторы в самых разных отраслях, в том числе и крупнейшие игроки рынка электронной коммерции. В регионе успешно развиваются инвестиционные площадки, действуют специальные налоговые режимы и льготы для инвесторов.

Как отметил Дмитрий Азаров, несмотря на все сложности и высокую базу прошлого года, регион показал серьезную динамику роста инвестиций — 122,5% — это лучший результат в стране среди крупных регионов страны (в целом по РФ — 107,7%). Результаты этой работы были отмечены Президентом страны Владимиром Путиным на недавней встрече с Дмитрием Азаровым.

"Работа последних лет по улучшению инвестиционного климата важна не рейтингами. Новые рабочие места, новые производства, новые технологии, рост доходов людей — вот что важно. Вот главный эффект, а вовсе не рейтинги. Не на рейтинги мы работаем, а для людей. И результаты есть, — отметил Дмитрий Азаров. — Но без системной, планомерной работы по улучшению инвестиционного климата это просто не было бы возможным. Здесь отдельно отмечу команду министерства экономического развития, Дмитрия Юрьевича Богданова".

В новом логистическом центре Ozon будет проводиться весь комплекс операций, с момента оформления заказа покупателем и до момента получения покупки. Сегодня через маркетплейс свою продукцию реализуют 3,7 тысяч предпринимателей Самарской области. Только за первое полугодие текущего года оборот самарских компаний в сотрудничестве с Ozon составил 3,4 млрд рублей.

Фулфилмент-центр станет мощным импульсом для развития предпринимательской активности в регионе. Объект позволит бизнесу реализовывать свои товары на всей территории России, увеличивать объемы поставок, сокращать сроки доставки, экономить на логистике, а значит — развиваться и масштабировать свой бизнес.

Директор по взаимодействию с органами государственной власти компании Ozon Александр Васильев поблагодарил Губернатора Самарской области и всю команду региона за успешную реализацию проекта: "Благодаря Вашей поддержке, Дмитрий Игоревич, мы смогли реализовать этот проект здесь, в Чапаевске, в такие короткие сроки. Поволжье и Самарская область, в частности, — это крайне важный регион для развития компании Оzon. Последние годы мы наблюдаем, как растет количество заказов от жителей Самарской области, растет количество предпринимателей из региона на нашей площадке".

Дмитрий Пилевин, управляющий фондом "ПНК Девелопмент" и инвестиционной стратегией PNK rental, который занимался строительством логистического центра Ozon в Чапаевске, отметил, что проект удалось реализовать в рекордные сроки благодаря комфортным условиям, созданным региональными властями.

"Даже для нас, хотя мы строим более 1 млн кв метров ежегодно, этот объект — знаковый и очень большой. Особенно приятно, что он находится в Самарской области. Я как житель Самарской области этому рад. Хотел бы поблагодарить руководство Самарской области, в первую очередь, губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, команду министерства экономического развития региона. Нам работать было очень комфортно, нам всегда шли навстречу. Эти сроки, которые реально являются рекордными, были соблюдены, в том числе благодаря тому, что у нас не было никаких чиновничьих препонов", — сказал Дмитрий Пилевин.

Площадь хранения первой очереди фулфилмент-центра — 52 тысячи кв. м., к концу 2023 года за счет второй очереди она увеличится до 76 тысяч кв. м. Общая площадь всего логистического хаба после запуска всех очередей составит 135 тысяч кв. м. Инвестиции Ozon в открытие обеих очередей фулфилмент-центра в Чапаевске составили порядка 5 млрд рублей. Еще 5 млрд рублей — инвестиции застройщика.

Сегодня в центре трудится около 700 человек, до конца года число работников возрастет до 1300 человек. После выхода объекта на полную мощность здесь будет 6000 рабочих мест.