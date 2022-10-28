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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК получил награду за безупречную репутацию — 30 лет работы на страховом рынке

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК выступил участником ежегодного Форума лидеров страхового рынка, который состоялся 27 октября. В ходе мероприятия компании был вручен диплом за безупречную репутацию на страховом рынке — награда была приурочена к 30-летнему юбилею ВСК.

Фото: предоставлено Страховым Домом ВСК

Диплом вручил представитель организаторов форума — Павел Самиев, основатель и генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром".

Отраслевое сообщество не в первый раз высоко оценивает репутацию Страхового Дома ВСК. Так, ранее в 2021 году компания заняла первое место в рейтинге работодателей России в категории "Финансы, страхование, аудит" согласно опросу соискателей, проведенному крупнейшим в России рекрутинговым сервисом.

"Страховой Дом ВСК — компания, надежность и высокая репутация которой не вызывает никаких сомнений. За тридцать лет работы — исключительно позитивные отзывы клиентов, высокие оценки финансовой устойчивости, только положительный опыт партнеров", — отметил Павел Самиев, генеральный директор БизнесДром.

"За три десятилетия Страхового Дома ВСК нашими клиентатми стали более 33 млн клиентов физических лиц и до полумиллиона юридических, нам всегда было важно быть надежным партнером для каждого страхователя. Высокая оценка работы компании со стороны страхового сообщества говорит о том, что стратегически мы развиваемся верно. И для нас особенно ценно получить эту награду в год празднования юбилея компании", — добавил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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