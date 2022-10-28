Страховой Дом ВСК выступил участником ежегодного Форума лидеров страхового рынка, который состоялся 27 октября. В ходе мероприятия компании был вручен диплом за безупречную репутацию на страховом рынке — награда была приурочена к 30-летнему юбилею ВСК.
Диплом вручил представитель организаторов форума — Павел Самиев, основатель и генеральный директор аналитического агентства "БизнесДром".
Отраслевое сообщество не в первый раз высоко оценивает репутацию Страхового Дома ВСК. Так, ранее в 2021 году компания заняла первое место в рейтинге работодателей России в категории "Финансы, страхование, аудит" согласно опросу соискателей, проведенному крупнейшим в России рекрутинговым сервисом.
"Страховой Дом ВСК — компания, надежность и высокая репутация которой не вызывает никаких сомнений. За тридцать лет работы — исключительно позитивные отзывы клиентов, высокие оценки финансовой устойчивости, только положительный опыт партнеров", — отметил Павел Самиев, генеральный директор БизнесДром.
"За три десятилетия Страхового Дома ВСК нашими клиентатми стали более 33 млн клиентов физических лиц и до полумиллиона юридических, нам всегда было важно быть надежным партнером для каждого страхователя. Высокая оценка работы компании со стороны страхового сообщества говорит о том, что стратегически мы развиваемся верно. И для нас особенно ценно получить эту награду в год празднования юбилея компании", — добавил Александр Тарновский, генеральный директор Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.