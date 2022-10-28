Песня Сергея Войтенко прозвучит на патриотическом концерте в Большом Кремлевском дворце

Песня "За Донбасс" в исполнении российского музыканта, автора-исполнителя, заслуженного артиста Российской Федерации, композитора Сергея Войтенко прозвучит на концерте в Большом Кремлевском дворце, где 6 ноября пройдет гала-концерт "Мой дом - Россия", посвященный Дню народного единства.

На концерте в Кремле Сергей исполнит песню совместно с Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением В. П. Елисеева.

Впервые в исполнении Сергея Войтенко она прозвучала у стен Московского Кремля на митинге в честь присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для автора слов музыканта из Вологды Александра Ганичева исполнение песни на концерте в Государственном Кремлевском Дворце - это "большая честь".

Сергей Войтенко, уверен, что и слова, и музыка песни "За Донбасс" - результат творческого тандема, рожденный самим временем. "Сейчас важно поддерживать своих земляков, единение и сплочение - часть нашей культуры, часть генетического кода россиян", - подчеркивает музыкант.

Клип, снятый на песню "За Донбасс" по инициативе Сергея Войтенко при поддержке правительства Самарской области, наполнен документальными кадрами формирования и отправки гуманитарных грузов в ЛНР и ДНР от Самарской области: кадрами доброты, милосердия, неравнодушия жителей самарского региона, которые "монетизировались" в десятки тонн вещей, медикаментов, предметов первой необходимости, столь необходимые сегодня жителям присоединенных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Клип отсылает к известным историям СВО, ставшими символами поддержки российской армии наряду с символами Z и V, белыми повязками и георгиевскими лентами. Это и 8-летний мальчик Леша из Белгорода, который провожал военную технику, идущую в зону проведения спецоперации, и украинская бабушка с красным флагом.