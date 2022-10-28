Песня Сергея Войтенко прозвучит на патриотическом концерте в Большом Кремлевском дворце

Песня "За Донбасс" в исполнении российского музыканта, автора-исполнителя, заслуженного артиста Российской Федерации, композитора Сергея Войтенко прозвучит на концерте в Большом Кремлевском дворце, где 6 ноября пройдет гала-концерт "Мой дом - Россия", посвященный Дню народного единства.
На концерте в Кремле Сергей исполнит песню совместно с Академическим ансамблем песни и пляски войск национальной гвардии Российской Федерации под управлением В. П. Елисеева.
Впервые в исполнении Сергея Войтенко она прозвучала у стен Московского Кремля на митинге в честь присоединения к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Для автора слов музыканта из Вологды Александра Ганичева исполнение песни на концерте в Государственном Кремлевском Дворце - это "большая честь".
Сергей Войтенко, уверен, что и слова, и музыка песни "За Донбасс" - результат творческого тандема, рожденный самим временем. "Сейчас важно поддерживать своих земляков, единение и сплочение - часть нашей культуры, часть генетического кода россиян", - подчеркивает музыкант.
Клип, снятый на песню "За Донбасс" по инициативе Сергея Войтенко при поддержке правительства Самарской области, наполнен документальными кадрами формирования и отправки гуманитарных грузов в ЛНР и ДНР от Самарской области: кадрами доброты, милосердия, неравнодушия жителей самарского региона, которые "монетизировались" в десятки тонн вещей, медикаментов, предметов первой необходимости, столь необходимые сегодня жителям присоединенных территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Клип отсылает к известным историям СВО, ставшими символами поддержки российской армии наряду с символами Z и V, белыми повязками и георгиевскими лентами. Это и 8-летний мальчик Леша из Белгорода, который провожал военную технику, идущую в зону проведения спецоперации, и украинская бабушка с красным флагом.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!