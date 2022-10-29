Три человека получили ожоги при взрыве газового баллона на острове под Самарой

В субботу, 29 октября, около пяти часов утра, на Волжском острове в районе п. Прибрежный в палатке взорвался пятилитровый газовый баллон, а результате чего пострадали три человека, сообщил корреспонденту Волга Ньюс собственный источник.

По данным источника, среди пострадавших две женщины в возрасте примерно 43 и 47 лет и мужчина, которому около 48 лет.

У одной пострадавшей предварительно очень большая площадь ожогов тела, а у второй и их спутника — ожоги ног.

Пострадавшие были доставлены с острова в ожоговый центр в Самару. Обстоятельства случившегося устанавливаются.