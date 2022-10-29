ХК "Лада" заключил контракт с Владиславом Калетником

Хоккейный клуб "Лада" заключил контракт на один сезон с центральным нападающим Владиславом Калетником, сообщает пресс-служба автозаводцев.
Нападающий Калетник сезон 2022/23 начал в составе "Амура" в КХЛ. В 8 матчах регулярного чемпионата Владислав отметился заброшенной шайбой. В сезоне 2021/22 хоккеист выступал за "Адмирал". В 21 матче регулярного чемпионата он набрал 5 (3+2) очков.
В 2016 г. Калетник стал обладателем Кубка Гагаринав составе магнитогорского "Металлурга".
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