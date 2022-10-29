16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Ладья" обыграла "Красноярских Рысей" ХК "Лада" заключил контракт с Владиславом Калетником Хоккейная "Лада" проиграла "Дизелю" ХК "Лада" просчитывает затраты на возвращение в КХЛ со следующего сезона Хоккеисты "Лады" обыграли "Рязянь-ВДВ" - 4:2

Хоккей Спорт

"Ладья" обыграла "Красноярских Рысей"

ТОЛЬЯТТИ. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 19
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В пятницу, 28 октября, в Olimpbet чемпионате МХЛ "Ладья" на своем льду обыграла дебютанта турнира — "Красноярских Рысей", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет на 14-й минуте открыл нападающий "Ладьи" Тарас Зацепин, добивший шайбу после дальнего броска Марата Калимуллина.

На 18-й минуте Андрей Шалимов удвоил преимущество волжан, реализовав большинство.

В начале второго периода гости достаточно быстро сравняли счет: по разу отличились Эдуард Майоров и Степан Баськов — 2:2.

В середине третьего периода Александр Захарин вывел волжан вперед. В концовке гости взяли тайм-аут, заменили голкипера полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 3:2 победа "Ладьи".

Повторная встреча команд состоится в воскресенье, 30 октября.

Гид потребителя

Последние комментарии

Oleg Skornyakov 01 марта 2018 02:52 С хоккеистами ЦСК ВВС рассчитались по зарплате за ноябрь и декабрь прошлого года

Когда же нам, обычным работягам, выплатят долги? Мне уже 9 лет не могут выплатить долг, и всем пофиг. Нам что, всем в футболисты переквалифицироваться?А кто работать будет?

Ignat Vdulin 09 августа 2015 23:14 В новом сезоне ЦСК ВВС будет играть в МХЛ

интересно

михаил вдовин 14 апреля 2015 15:33 В Самаре стартуют всероссийские соревнования по хоккею Кубок Владислава Третьяка

Замечательное дело, одно из немногих, что удалось на все 100!

Иванов Александр 21 ноября 2014 20:03 В ХК ЦСК ВВС вернулся защитник Дмитрий Хамко

Дворовые собираются из ненужных игроков?

Иванов Александр 06 октября 2014 06:17 ЦСК ВВС выиграл у "Мордовии" со счетом 6:3

Ну всё! Дядя Коля теперь и хоккей развалит вслед за футболом и баскетболом!

Фото на сайте

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК "Лада" проиграл "Трактору" первый матч сезона - 0:2

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК ЦСК ВВС вылетел из плей-офф, уступив дома "Славутичу" — 1:3

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

ХК "Лада" победил "Авангард" - 3:1

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6