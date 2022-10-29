"Ладья" обыграла "Красноярских Рысей"

В пятницу, 28 октября, в Olimpbet чемпионате МХЛ "Ладья" на своем льду обыграла дебютанта турнира — "Красноярских Рысей", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет на 14-й минуте открыл нападающий "Ладьи" Тарас Зацепин, добивший шайбу после дальнего броска Марата Калимуллина.

На 18-й минуте Андрей Шалимов удвоил преимущество волжан, реализовав большинство.

В начале второго периода гости достаточно быстро сравняли счет: по разу отличились Эдуард Майоров и Степан Баськов — 2:2.

В середине третьего периода Александр Захарин вывел волжан вперед. В концовке гости взяли тайм-аут, заменили голкипера полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 3:2 победа "Ладьи".

Повторная встреча команд состоится в воскресенье, 30 октября.