"Ладья" обыграла "Красноярских Рысей"

В пятницу, 28 октября, в Olimpbet чемпионате МХЛ "Ладья" на своем льду обыграла дебютанта турнира — "Красноярских Рысей", сообщает пресс-служба автозаводцев.
Счет на 14-й минуте открыл нападающий "Ладьи" Тарас Зацепин, добивший шайбу после дальнего броска Марата Калимуллина.
На 18-й минуте Андрей Шалимов удвоил преимущество волжан, реализовав большинство.
В начале второго периода гости достаточно быстро сравняли счет: по разу отличились Эдуард Майоров и Степан Баськов — 2:2.
В середине третьего периода Александр Захарин вывел волжан вперед. В концовке гости взяли тайм-аут, заменили голкипера полевым игроком, но уйти от поражения не смогли — 3:2 победа "Ладьи".
Повторная встреча команд состоится в воскресенье, 30 октября.
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