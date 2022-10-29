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Здравоохранение Общество

В областном госпитале для ветеранов создано сосудистое отделение

САМАРА. 29 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарском областном клиническом госпитале для ветеранов войн им. О. Г. Яковлева открылось первичное сосудистое отделение для лечения пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом), сообщает региональный минздрав.

Открытию отделения предшествовала большая предварительная работа специалистов госпиталя. Было подготовлено помещение на 30 коек, закуплены специальные кровати, которые позволяют менять положение тела пациента во избежание застойных явлений в легких, пролежней на коже. Был подобран персонал отделения, который прошел обучение для работы с пациентами неврологического профиля.

"Мы изучили опыт других лечебных учреждений, — отметила заместитель начальника госпиталя по медицинской части к. м. н.Татьяна Стоволкова. — Также мы обобщили собственный опыт и наработки, полученные во время работы с больными, которые лечились у нас от новой коронавирусной инфекции и ее осложнений. В отделении работает междисциплинарная команда, в которую входят неврологи, психологи, физиотерапевт, инструктор по лечебной физкультуре, логопед, медицинская сестра. Врачи-реабилитологи помогают начать восстановление больных с первых часов пребывания в отделении".

Среди основных задач отделения — повышение доступности и качества оказания специализированной и высокотехнологичной медпомощи всем категориям таких больных, поэтому в планах госпиталя  развитие  направление медицинской реабилитации пациентов. В центре принимают пациентов в соответствии с утвержденной маршрутизацией.

В настоящее время в регионе работают  13 сосудистых подразделений для больных с острым нарушением мозгового кровообращения. Три из них являются региональными центрами, 10 — первичными отделениями, которые расположены в разных районах Самарской области.

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