ХК "Лада" проиграл "Тамбову"

Матчем против ХК "Тамбов" тольяттинская "Лада" завершала домашнюю серию. В составе гостей на лед вышли шесть хоккеистов, игравших ранее за волжан, что добавляло соперничеству команд дополнительную интригу.

Гости открыли счет в середине матча, когда цели достиг дальний бросок Владимира Бобылева, а вскоре Антон Лазарев забросил вторую шайбу в ворота Вадима Никитина (0:2). Таким образом гости максимально использовали удаление на четыре минуты Ивана Романова.

На 47-й минуте уже тольяттинцы получили численное преимущество на четыре минуты.

На 50-й минуте Евгений Петриков мощным броском от синей линии сократил счет — 1:2.

На 54-й минуте Роман Ивашов сравнял счет. Тольяттинцы продолжали атаковать, но ошиблись в своей зоне, чем воспользовался Олег Корчагин — 2:3.

За 1.40 до окончания третьего периода Валерий Белов взял тайм-аут и заменил Александра Трушкова полевым игроком. Концовку тольяттинцы провели в атаках, но уйти от поражения не смогли.