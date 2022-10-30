"Ладья" во втором матче победила "Красноярских Рысей"

В воскресенье, 30 октября, "Ладья" на домашнем льду обыграла "Красноярских Рысей".
Счет на 22-й минуте открыл защитник "Ладьи" Егор Чебыкин, для которого эта шайба стала первой в МХЛ.
На 38-й минуте Богдан Петренко также забросил свою первую шайбу в Лиге, точно бросив в девятку — 2:0.
В середине третьего периода волжанам пришлось поиграть втроем против пятерки гостей, но волжане выстояли.
В оставшенеся время счет не изменился несмотря на замену голкипера шестым полевым игроком у "Рысей" в концовке.
Голкипер "Ладьи" Богдан Овчарик отразил 28 бросков и впервые в карьере сыграл "на ноль".
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