В Безенчуке на Волге обнаружено тело мужчины, утонувшего две недели назад

В субботу, 29 октября, водолазы Поисково-спасательного отряда специального назначения проводили по заявлению сотрудников полиции повторный поиск 48-летнего утонувшего мужчины.

Обследование дна водной акватории проводилось на реке Волга в Безенчукском районе в районе Васильевских островов. Мужчина пропал в период с 15 на 16 октября. Была обнаружена дрейфующей его лодка.

Поисковые работы в районе обнаружения маломерного плавсредства результатов не дали. 29 октября очевидцами был указан новый район поисков. В ходе проведения поисковых работ пропавший был обнаружен водолазами на глубине 9 метров и удаление от берега в 50 метров.

Погибшего доставили до береговой линии и передали сотрудникам полиции.