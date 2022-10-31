Стали известны подробности ДТП под Сызранью, где погиб один человек и трое пострадали

В воскресенье, 30 октября, 8:50 в Сызранском районе на 21 км автомобильной дороги обход г. Сызрань с выходом на автомобильную дорогу "Москва - Самара", произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Solaris и ВИС 23452, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
Напомним, что при столкновении на месте погиб водитель автомобиля ВИС.
Телесные повреждения получили несовершеннолетние пассажиры иномарки в возрасте восьми, 10 и 15 лет, пострадавшие госпитализированы.
Прибывшие сотрудники полиции оградили место происшествия, обеспечивали беспрепятственный проезд транспорта, устанавливали и опрашивали очевидцев произошедшего. Все обстоятельства случившегося устанавливаются
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Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...