Стали известны подробности ДТП под Сызранью, где погиб один человек и трое пострадали

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В воскресенье, 30 октября, 8:50 в Сызранском районе на 21 км автомобильной дороги обход г. Сызрань с выходом на автомобильную дорогу "Москва - Самара", произошло ДТП с участием автомобилей Hyundai Solaris и ВИС 23452, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.