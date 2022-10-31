"Росгосстрах": как молодым водителям сэкономить на ОСАГО

Состоявшееся в сентябре расширение тарифного коридора в ОСАГО молодые водители ощутили, пожалуй, серьезнее других категорий автомобилистов. Если по итогам первого полугодия средняя стоимость полиса "автогражданки" для 18-летнего страхователя была в "Росгосстрахе" 10175 рублей, то за три квартала она составила уже 15725 рублей. И это почти втрое больше среднего показателя по портфелю ОСАГО компании.

Молодые люди без опыта управления автомобилем относятся всеми страховщиками к высокорисковому сегменту — в первые годы вождения вероятность их попадания в дорожно-транспортное происшествие существенно выше, чем у автомобилистов со стажем. И поэтому при расчете стоимости полиса ОСАГО для них применяются повышающие коэффициенты. Впрочем, аккуратное вождение уже через год положительно отразится на классе водителя, повышение которого на один пункт дает снижение цены полиса ОСАГО на 5%.

Статистика продаж "Росгосстраха" показывает, что по мере увеличения возраста молодых водителей существенно снижается и средняя цена полисов для защиты их гражданской ответственности на дорогах. Так, для 19-летних она уже составляет 13847 рублей, для 20-летних — 12927 руб., для автомобилистов в возрасте 21 года — 11796 руб., для более старших — уже менее 9 тыс. рублей.

"Понятно, что сегодня, в условиях все большей индивидуализации тарифов в "автогражданке" средний показатель цены полиса — величина условная, и для некоторых молодых автомобилистов сумма, которую надо заплатить, может быть в несколько раз больше, — говорит директор по управлению портфелем ОСАГО ПАО СК "Росгосстрах" Юрий Стрекалов. — Но при рачительном подходе к вопросу затраты можно оптимизировать. Например, если сразу ездить на своей машине не планируется, можно вписаться в список допущенных к управлению к родственникам или знакомым с недорогим автомобилем. Накопление истории страхования уже начнётся, а для периодических поездок можно пользоваться каршерингом. Также снизить стоимость ОСАГО можно на этапе выбора своей машины — не гнаться за мощностью или престижем марки".

Так, например, 22-летний водитель из Москвы со стажем в 4 года и коэффициентом "бонус-малус" 0,83 за полис ОСАГО для поездок на Audi A4 мощностью 211 лошадиных сил заплатит в "Росгосстрахе" 16960 рублей, а на Skoda Octavia мощностью 102 л. с. —12720 рублей. Для 20-летнего автомобилиста со стажем 2 года 125-сильный Ford Focus 2006 года выпуска выгоднее, чем Mercedes C-class 1992 года с мощностью в 231 лошадиную силу — для первой машины полис обойдется в 27,6 тыс. рублей, а для второй будет стоить уже 31,6 тыс. рублей. А, скажем, "автогражданка" для управления практически новым Cherry Tiggo (2021 года выпуска со 147 л. с.) для водителя в возрасте 21 года и с трехлетним стажем будет стоить 30,5 тыс. рублей в то время как на Audi Q5 2009 года с мощностью 239 л. с. — уже 34,9 тыс. рублей.

"Впрочем, даже при нынешнем уровне тарифов стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств составляет малую часть общих расходов на содержание и эксплуатацию автомобиля — особенно если пересчитать все на один километр поездок, — отмечает Юрий Стрекалов. — Поэтому начинающим водителям стоит при выборе своей первой машины учитывать целую совокупность факторов — в том числе, например, расход топлива и стоимость запчастей и расходников — чтобы затраты на автомобиль не расстраивали после каждой заправки или даже небольшой поломки".