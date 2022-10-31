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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК: женщины в России чаще мужчин обращаются к врачам

САМАРА. 31 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Свердловская область является одним из наиболее "болеющих" регионов РФ — к такому выводу пришли в Страховом Доме ВСК, проанализировав число обращений по ДМС с начала года (без учета Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга). Так, в Свердловской области было зафиксировано наибольшее (4,2%) число обращений за врачебными консультациями в рамках добровольного медицинского страхования. Также в топ-5 вошли Пермский край (3,9%), Новосибирская область (3,8%), Приморье (3,1%) и Самарская область (1,7%). Причем 60% обращений к врачам в рамках программ ДМС поступило именно от женщин.

Самыми востребованными специалистами в 2022 году стали терапевты (24% обращений), неврологи (11%), травматологи-ортопеды (10%), гинекологи (8,8%) и стоматологи (8,7%). В целом, с начала года пик обращений ко врачам в рамках ДМС был зафиксирован в мае (17% врачебных консультаций), июне (16%) и апреле (15%).

При этом консультации терапевтов особенно востребованы в феврале. В мае россияне чаще, чем в другие времена года, ходят к гинекологам и неврологам, а в июне — к ортопедам и стоматологам.

В основном к врачам в рамках ДМС ходят пациенты в возрасте 30-40 лет (33% обращений) и 40-50 лет (24%). Суммарно на Москву и Московскую область приходится порядка 50% консультаций по добровольному медицинскому страхованию в ВСК, на Северную столицу — чуть более 8%.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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