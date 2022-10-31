Самарский университет им. Королева примет участие в создании Центра компетенций НТИ "Геоданные и геоинформационные технологии"

Победу в профильном конкурсе на право создания Центра компетенций НТИ одержал Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК).

Федеральный фонд поддержки проектов Национальной технологической инициативы (НТИ) представил итоги конкурса на создание нового Центра НТИ по сквозным технологиям "Геоданные и геоинформационные технологии". Победу в нем одержал Московский государственный университет геодезии и картографии (МИИГАиК). Он будет выполнять работы по гранту, выделенному Фондом поддержки проектов НТИ, в содружестве с консорциумом научных, образовательных и инженерных организаций страны. Данный консорциум был создан Московским государственным университетом геодезии и картографии (МИИГАиК) и Самарским национальным исследовательским университетом им. Королева. Самарский университет им. Королева выполнит мероприятия одной трети программы по созданию Центра НТИ, финансируемой на средства государственной поддержки.

Конкурсная комиссия Фонда поддержки проектов НТИ учла обширный опыт научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ участников консорциума - а это девять университетов и семь научных организаций. Также комиссией был отмечен эффективный практический опыт работы девяти индустриальных партнеров консорциума, среди которых основной производитель геоданных в России - АО "Роскартография" и компании, более 15 лет присутствующие на рынке геоданных: Геоскан, АО "Ракурс", АО "Самара-Информспутник".

"Большую поддержку в конкурсе оказали наши ключевые партнеры - две головные организации по тематике геоданных Роскосмос и Росреестр, а также Ростелеком, - отметил Владимир Богатырев, ректор Самарского университета им. Королева, участник консорциума. - Проект по созданию Центра НТИ был поддержан правительством Самарской области и полпредством президента России в Приволжском федеральном округе".

Отметим, что в Самарском университете им. Королева действует одна из ведущих российских научных школ в области обработки данных дистанционного зондирования Земли (далее - ДЗЗ) и геоинформатики. Профильные кафедры и исследовательские центры оснащены современными системами приема и обработки космической информации, комплексами защиты информации, а также другим специальным оборудованием. Кроме того, Самарский университет им. Королева располагает собственным программно-аппаратным комплексом хранения и аналитической обработки неструктурированных данных (Big Data).

Научная работа в этом направлении сосредоточена на кафедре геоинформатики и информационной безопасности, в профильной научно-исследовательской лаборатории кафедры. "Деятельность наших ученых направлена на разработку и эксплуатацию геоинформационных систем, а также создание продуктов и сервисов, основанных на использовании данных ДЗЗ по таким востребованным направлениям, как урбанистика и городское планирование, освоение природных ресурсов и сельское хозяйство, картография и навигация, транспорт и мониторинг природных катастроф. На основе этого базиса учеными и студентами создаются мобильные приложения и сервисы геолокаций, системы экологического мониторинга, оценки ущерба для страховых требований, оценки недвижимости и помощи при стихийных бедствиях", - пояснил Владимир Богатырев.

Среди таких разработок университета - к примеру, прототип сервиса для объективной оценки недвижимости, который позволяет пользователю подобрать квартиру с учетом различных факторов городской среды таким образом, чтобы они максимально соответствовали образу жизни будущих владельцев. Помимо привычных критериев, влияющих на цену квадратных метров (район проживания, тип застройки, этаж, площадь квартиры и ее кадастровая стоимость), сервис предлагает индивидуальную настройку. А сам сервис представляет собой математический алгоритм сбора, хранения и обработки разрозненных массивов больших данных (Big Data), представляемых в виде геоинформационной карты.

Еще одна разработка ученых под названием "электронный агроном" представляет собой программный комплекс, способный прогнозировать урожайность посевов и помогать сельхозпроизводителям добиваться высоких показателей. Для составления прогноза урожая "электронный агроном" оценивает в динамике состояние посевов по данным снимков ДЗЗ из космоса, анализирует показатели температуры, влажности и осадков, принимает во внимание типы и качество посевов на этом поле в предыдущие годы, текущее состояние почвы и даже рельеф местности.

Многие проекты, предложенные учеными Самарского университета им. Королева, уже внедрены в практику и активно используются государственными структурами. Среди них - технология ГИС агропромышленного комплекса (ГИС АПК), которая помогает министерству сельского хозяйства и продовольствия Самарской области проводить мониторинг использования сельхозземель. Другое приложение, разработанное в университете, позволяет областному министерству лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования отслеживать нарушения в природоохранных зонах. А благодаря мобильному приложению "Прибывалка 63" тысячи самарцев ежедневно получают точную информацию о прибытии общественного транспорта на остановку и могут посмотреть карту движения автобусов, трамваев и троллейбусов в режиме онлайн.

В рамках создания Центра НТИ "Геоданные и геоинформационные технологии" Самарский университет им. Королева планирует сосредоточиться на создании новых сервисов, среди которых, в частности, технология построения "цифрового двойника" управления территорией на основе моделей "если-то". Он предполагает построение для мегаполисов тематических моделей, которые позволят перейти от экспертного планирования развитием города к управлению на основе данных, которые будут включать в себя сравнения различных вариантов градостроительных изменений (это касается строительства жилых районов, транспортных узлов и дорог) по четкой системе индикаторов.