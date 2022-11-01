При тушении квартиры в Самаре обнаружили тело женщины и спасли 12 человек

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В понедельник, 31 октября, примерно в 12:18, произошел пожар в квартире дома № 414 на пр. Карла Маркса в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.