"Лада" подала заявку в КХЛ

Хоккейный клуб "Лада" подал официальную заявку на включение в Континентальную хоккейную лигу.
"Мы официально подали заявку на включение клуба в КХЛ в следующем сезоне с приложением необходимых документов. Согласно "дорожной карты", которую мы получили во время встречи с президентом лиги Алексеем Морозовым 25 октября, такая заявка должна была быть подана до 1 ноября. Конечно у лиги могут быть вопросы технического свойства, но мы их будем устранять в рабочем порядке. Работа предстоит ответственная, но реальные шаги по включению "Лады" в элиту хоккея уже сделаны. Намерения, озвученные губернатором Дмитрием Азаровым по КХЛ 18 сентября, начали реализовываться", - рассказал генеральный директор "Лады" Александр Чеботарев.
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