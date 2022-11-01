Страховой Дом ВСК — участник FINOPOLIS 2022

Страховой Дом ВСК примет участие в главном финансовом форуме России — FINOPOLIS 2022, где представит инновационные технологии, применяемые компанией на страховом рынке.
Форум Finopilis 2022 является главной offline-площадкой финансовых компаний России, где ежегодно представляют свои инновации лидеры финансового и страхового рынка страны. В этом году Finopolis пройдет с 10 по 11 ноября 2022 года в Москве.
Страховой Дом ВСК, как один из лидеров российского рынка финтеха, предложит посетителям ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, телемедицины для страхования жизни и здоровья и технологий оформления цифровой ипотеки, а также автоматизированной интеграции между страховщиком и его партнерами.
Для оформления медицинской страховки и экспресс-обследования клиента ВСК представит специальную экспозицию, где в режиме реального времени оценит общее состояние застрахованного. Помимо этого, прямо на стенде ВСК будут представлены наработки в области телемедицины, с возможностью прямой связи с профильными врачами.
Также компания активно развивает направление "цифровой ипотеки". Один из основных кредитных продуктов для физлиц в России с каждым годом становится всё технологичнее. С учетом активного внедрения технологий биометрии и BigData, проанализировать финансовую состоятельность соискателя и предложить ему наиболее подходящий его возможностям продукт становится ещё проще.
На стенде "Автострахование с искусственным интеллектом" будут представлены возможности урегулирования страхового случая с помощью приложения "ВСК страхование". Благодаря технологии искусственного интеллекта пользователи смогут рассчитать онлайн стоимость страхового события, загрузив фотографию автомобиля в приложение.
В деловой программе Finopolis Александр Тарновский, генеральный директор ВСК, выступит в секции "Границы кибербезопасности: есть ли они?", а также примет участие в круглом столе ВСС "Future Ins: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации". Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК, станет одним из спикеров пленарной дискуссии "Цифровой сёрфинг: волна за волной", выступит в секции "Цифровая ипотека — возможно ли это?", а также примет участие в круглом столе Ассоциации ФинТех.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.