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Страхование Финансы

Страховой Дом ВСК — участник FINOPOLIS 2022

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК примет участие в главном финансовом форуме России — FINOPOLIS 2022, где представит инновационные технологии, применяемые компанией на страховом рынке.

Форум Finopilis 2022 является главной offline-площадкой финансовых компаний России, где ежегодно представляют свои инновации лидеры финансового и страхового рынка страны. В этом году Finopolis пройдет с 10 по 11 ноября 2022 года в Москве.

Страховой Дом ВСК, как один из лидеров российского рынка финтеха, предложит посетителям ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, телемедицины для страхования жизни и здоровья и технологий оформления цифровой ипотеки, а также автоматизированной интеграции между страховщиком и его партнерами.

Для оформления медицинской страховки и экспресс-обследования клиента ВСК представит специальную экспозицию, где в режиме реального времени оценит общее состояние застрахованного. Помимо этого, прямо на стенде ВСК будут представлены наработки в области телемедицины, с возможностью прямой связи с профильными врачами.

Также компания активно развивает направление "цифровой ипотеки". Один из основных кредитных продуктов для физлиц в России с каждым годом становится всё технологичнее. С учетом активного внедрения технологий биометрии и BigData, проанализировать финансовую состоятельность соискателя и предложить ему наиболее подходящий его возможностям продукт становится ещё проще.

На стенде "Автострахование с искусственным интеллектом" будут представлены возможности урегулирования страхового случая с помощью приложения "ВСК страхование". Благодаря технологии искусственного интеллекта пользователи смогут рассчитать онлайн стоимость страхового события, загрузив фотографию автомобиля в приложение.

В деловой программе Finopolis Александр Тарновский, генеральный директор ВСК, выступит в секции "Границы кибербезопасности: есть ли они?", а также примет участие в круглом столе ВСС "Future Ins: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации". Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК, станет одним из спикеров пленарной дискуссии "Цифровой сёрфинг: волна за волной", выступит в секции "Цифровая ипотека — возможно ли это?", а также примет участие в круглом столе Ассоциации ФинТех.

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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