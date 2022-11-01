Страховой Дом ВСК — участник FINOPOLIS 2022

Страховой Дом ВСК примет участие в главном финансовом форуме России — FINOPOLIS 2022, где представит инновационные технологии, применяемые компанией на страховом рынке.

Форум Finopilis 2022 является главной offline-площадкой финансовых компаний России, где ежегодно представляют свои инновации лидеры финансового и страхового рынка страны. В этом году Finopolis пройдет с 10 по 11 ноября 2022 года в Москве.

Страховой Дом ВСК, как один из лидеров российского рынка финтеха, предложит посетителям ознакомиться с новыми разработками в области искусственного интеллекта, телемедицины для страхования жизни и здоровья и технологий оформления цифровой ипотеки, а также автоматизированной интеграции между страховщиком и его партнерами.

Для оформления медицинской страховки и экспресс-обследования клиента ВСК представит специальную экспозицию, где в режиме реального времени оценит общее состояние застрахованного. Помимо этого, прямо на стенде ВСК будут представлены наработки в области телемедицины, с возможностью прямой связи с профильными врачами.

Также компания активно развивает направление "цифровой ипотеки". Один из основных кредитных продуктов для физлиц в России с каждым годом становится всё технологичнее. С учетом активного внедрения технологий биометрии и BigData, проанализировать финансовую состоятельность соискателя и предложить ему наиболее подходящий его возможностям продукт становится ещё проще.

На стенде "Автострахование с искусственным интеллектом" будут представлены возможности урегулирования страхового случая с помощью приложения "ВСК страхование". Благодаря технологии искусственного интеллекта пользователи смогут рассчитать онлайн стоимость страхового события, загрузив фотографию автомобиля в приложение.

В деловой программе Finopolis Александр Тарновский, генеральный директор ВСК, выступит в секции "Границы кибербезопасности: есть ли они?", а также примет участие в круглом столе ВСС "Future Ins: трансформация финансовой услуги в эпоху цифровизации". Ольга Сорокина, член Совета директоров, заместитель генерального директора по развитию бизнеса ВСК, станет одним из спикеров пленарной дискуссии "Цифровой сёрфинг: волна за волной", выступит в секции "Цифровая ипотека — возможно ли это?", а также примет участие в круглом столе Ассоциации ФинТех.