В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей"

В понедельник, 31 октября, на сцене театра "СамАрт" прошло награждение победителей фестиваля. Лауреатами стали пятнадцать инклюзивных коллективов со всей России.

III Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" прошел в Самаре с 29 по 31 октября. В течение трех дней на площадках Самарского института культуры и театра "СамАрт" были организованы показы спектаклей-лауреатов проекта.

В этом году экспертный совет отсмотрел более 50 заявок от инклюзивных коллективов из разных регионов: от Северной Осетии до Карелии, Урала и Якутска. О желании принять участие в парафестивале "Театр - территория равных возможностей" заявили и коллективы из Самарской области. В финал творческого состязания прошли пятнадцать постановок. Для каждой из них была определена своя номинация.

Обладателем Гран-при парафестиваля стал московский коллектив неслышащих актеров театра "Недослов". "Этот приз не только наш. Он общий, всего фестиваля. Это признание того, что инклюзивный театр существует, растет, развивается и улучшается качество постановок", - отметил директор театра "Недослов" Сергей Бидный.

Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство и реализовать их творческий потенциал.

"Сегодня фестиваль проходит в стенах нового здания театра "СамАрт", который преображается благодаря нацпроекту "Культура", инициированному президентом России Владимиром Путиным, и крайне важно, что эти стены наполняются живым творчеством не только профессиональных актеров. Для участников фестиваля - людей с особенными возможностями - это важная площадка для самореализации. Поздравляю всех с тем, что этот фестиваль удался. Иначе и быть не может, потому что это театр людей равных возможностей, людей сверхвозможностей", - поздравил участников заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.

Впервые в этом году организатором Всероссийского открытого парафестиваля "Театр - территория равных возможностей" выступил Самарский институт культуры. Благодаря участию вуза в рамках события была организована образовательная программа. Ежедневно для участников, руководителей инклюзивных коллективов проходили тренинги, мастер-классы, на которых обсуждались технологии создания инклюзивных спектаклей, работа с актерами с ОВЗ, фандрайзинг и проведение гастролей инклюзивных коллективов, работа над речью, эмоционально-пластические решения и не только.

"За образовательную программу отвечали преподаватели театрального факультета вуза и столичные коллеги. Помимо лекций и тренингов ежедневно проходили разборы спектаклей-участников фестиваля, а руководители могли получить обратную связь от коллег", - рассказала ректор СГИК Ольга Наумова.

Показы спектаклей проходили не только в офлайн, но и в онлайн-формате. Несмотря на то, что организаторы не настаивали на очном визите, большинство коллективов выразили желание приехать в Самару и выступить на площадке перед зрителями.

"Фестиваль получился очень позитивным и светлым. Слово "счастье" было ключевым. И руководители, и родители артистов младшего возраста сказали, что это для них большой праздник, они едут общаться, получать новый опыт, учиться, обмениваться эмоциями, которые так важны для людей с особенностями развития", - поделилась декан театрального факультета СГИК, художественный руководитель парафестиваля Наталья Заварницына.