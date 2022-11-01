В Самаре завершился III Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей"

В понедельник, 31 октября, на сцене театра "СамАрт" прошло награждение победителей фестиваля. Лауреатами стали пятнадцать инклюзивных коллективов со всей России.
III Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" прошел в Самаре с 29 по 31 октября. В течение трех дней на площадках Самарского института культуры и театра "СамАрт" были организованы показы спектаклей-лауреатов проекта.
В этом году экспертный совет отсмотрел более 50 заявок от инклюзивных коллективов из разных регионов: от Северной Осетии до Карелии, Урала и Якутска. О желании принять участие в парафестивале "Театр - территория равных возможностей" заявили и коллективы из Самарской области. В финал творческого состязания прошли пятнадцать постановок. Для каждой из них была определена своя номинация.
Обладателем Гран-при парафестиваля стал московский коллектив неслышащих актеров театра "Недослов". "Этот приз не только наш. Он общий, всего фестиваля. Это признание того, что инклюзивный театр существует, растет, развивается и улучшается качество постановок", - отметил директор театра "Недослов" Сергей Бидный.
Всероссийский открытый парафестиваль "Театр - территория равных возможностей" проводится в Самарской области с 2019 года при поддержке правительства Самарской области и лично губернатора Дмитрия Азарова. Проект дает возможность людям с ограниченными возможностями здоровья включиться в широкое социокультурное пространство и реализовать их творческий потенциал.
"Сегодня фестиваль проходит в стенах нового здания театра "СамАрт", который преображается благодаря нацпроекту "Культура", инициированному президентом России Владимиром Путиным, и крайне важно, что эти стены наполняются живым творчеством не только профессиональных актеров. Для участников фестиваля - людей с особенными возможностями - это важная площадка для самореализации. Поздравляю всех с тем, что этот фестиваль удался. Иначе и быть не может, потому что это театр людей равных возможностей, людей сверхвозможностей", - поздравил участников заместитель председателя Правительства Самарской области Александр Фетисов.
Впервые в этом году организатором Всероссийского открытого парафестиваля "Театр - территория равных возможностей" выступил Самарский институт культуры. Благодаря участию вуза в рамках события была организована образовательная программа. Ежедневно для участников, руководителей инклюзивных коллективов проходили тренинги, мастер-классы, на которых обсуждались технологии создания инклюзивных спектаклей, работа с актерами с ОВЗ, фандрайзинг и проведение гастролей инклюзивных коллективов, работа над речью, эмоционально-пластические решения и не только.
"За образовательную программу отвечали преподаватели театрального факультета вуза и столичные коллеги. Помимо лекций и тренингов ежедневно проходили разборы спектаклей-участников фестиваля, а руководители могли получить обратную связь от коллег", - рассказала ректор СГИК Ольга Наумова.
Показы спектаклей проходили не только в офлайн, но и в онлайн-формате. Несмотря на то, что организаторы не настаивали на очном визите, большинство коллективов выразили желание приехать в Самару и выступить на площадке перед зрителями.
"Фестиваль получился очень позитивным и светлым. Слово "счастье" было ключевым. И руководители, и родители артистов младшего возраста сказали, что это для них большой праздник, они едут общаться, получать новый опыт, учиться, обмениваться эмоциями, которые так важны для людей с особенностями развития", - поделилась декан театрального факультета СГИК, художественный руководитель парафестиваля Наталья Заварницына.
Последние комментарии
Ну что ж это хорошие новости для региона. Стоит пожелать творческих успехов!
Загадочные дела. И какова реакция на нарушения? Возмещение ущерба наконец?
Лучше бы прибавили зарплаты рядовым артистам, чем тратить деньги на собственный пиар, проплачивая подобного рода восхваляющие себя статьи.
Какой же он красавец!
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.