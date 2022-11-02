ВСК составила топ самых востребованных направлений для отпуска на ноябрьские

География путешествий на ноябрьские праздники в этом году значительно сократилась — если в 2021 россияне интересовались более 20 направлениями для отдыха, то в 2022 их число уменьшилось до 13 стран. Таковы результаты исследования интернет-продаж полисов ВЗР на период праздников в Страховом Доме ВСК.
Основной объем продаж страховых программ для путешествий — 61% — традиционно приходится на Турцию. При этом спрос на поездки в Египет снизился среди россиян в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, а востребованность некоторых стран СНГ, наоборот, увеличилась в среднем в два раза.
В тройку наиболее популярных направлений для путешествий на ноябрьские праздники в 2022 году вошли помимо Турции Арабские Эмираты (около 9% полисов ВЗР) и Египет (7%). Среди ближайшего зарубежья самой популярной у российских туристов страной стала Армения — 4% оформленных полисов. Для сравнения, в прошлом году этот показатель был равен 2%.
Еще 11% россиян в 2022 году планируют посетить на ноябрьские праздники несколько стран, из них 55% — сразу 5 направлений. Самый распространенный маршрут россиян — Армения, Грузия и Казахстан. Также в этом году многие туристы предпочли отправиться в путешествие исключительно по странам Средней Азии — в Киргизию, Таджикистан и Узбекистан.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.