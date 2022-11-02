При ночном пожаре на ул. Печерской в Самаре пострадал мужчина

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В среду, 2 ноября, примерно в 4:21, начался пожар на ул. Печерской, 149 в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.