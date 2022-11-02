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Туризм Общество

Самарские школьники бесплатно путешествуют по области

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Более 3,5 тысяч школьников воспользовались сертификатами в рамках федерального проекта "Повышение доступности туристических продуктов". В ходе реализации осуществляются бесплатные поездки для учащихся 5 — 9 классов в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В октябре 2022 г. школьники из разных уголков региона приняли участие в проекте — это ребята из Самары, Тольятти, Сызрани, Кинеля, Чапаевска, Похвистнево, Алексеевского, Большеглушицкого, Большечерниговского, Борского, Елховского, Исаклинского, Камышлинского, Кинельского, Кинель-Черкасского, Клявлинского, Кошкинского, Красноармейского, Красноярского, Нефтегорского, Пестравского, Похвистневского, Приволжского, Сергиевского, Ставропольского, Хворостянского, Челно-Вершинского, Шенталинского районов. По итогу реализации проекта учащиеся 5-9 классов всех городских округов и муниципальных районов Самарской области познакомятся с туристическими возможностями региона.

Грамотно спланированные программы пребывания участников данного проекта в городах посещения Самара, Тольятти, Сызрань и территории Самарской Луки позволят охватить максимальное количество достопримечательных, природных, исторических и памятных мест, посетить музеи и площадки этнопарка Дружбы народов, получить полезные знания, умения и навыки, которые помогут ребятам в учебе и жизни.

Детские туристические маршруты наполнены самыми интересными достопримечательностями: осмотр уникального подземного объекта, еще недавно засекреченного "Бункера Сталина", посещение нового "Парка дружбы народов", концепты и раритеты АвтоВАЗа в Тольятти, интересные мастер-классы по приготовлению торта "Паутинка" в Сызрани, живописные Жигулевские горы на Самарской Луке, неоготический замок Гарибальди на берегу Волги, сообщает региональное министерство туризма.

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Последние комментарии

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

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