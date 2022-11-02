В Самарской области водитель грузовика оставил без газа жителей села

В среду, 2 ноября, в Богатовском районе Самарской области из-за ДТП произошла авария на газопроводе. Об этом сообщает региональная прокуратура.

В 6:20 напротив дома № 18 по ул. Победы в с. Беловка водитель грузовика с манипулятором не справился с управлением, врезался в газовую трубу и повредил ее.

В результате приостановлено газоснабжение 46 домов, из них 12 — по ул. Рабочей, 34 — по ул. Победы. Утечку уже ликвидировали, подачу газа восстанавливают.

На место происшествия выехал зампрокурора Богатовского района Михаил Мельников. Надзорное ведомство контролирует восстановительные работы и ведет проверку.