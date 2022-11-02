Более миллиона жителей Самарской области защитились от гриппа

В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Более 1 млн жителей региона защитились от гриппа, пройдя вакцинацию. Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 734 тыс. человек.

Среди тех, кто уже защитился от опасных инфекций с помощью прививок, — художественный руководитель Самарской филармонии Михаил Щербаков. Михаил Александрович на днях одновременно сделал прививку от гриппа и ревакцинировался от COVID-19.

"Я доверяю отечественным прививкам и всегда прислушиваюсь к рекомендациям наших врачей. В период пандемии по советам медработников каждые полгода делаю прививку от коронавируса и раз в год — от гриппа. Времени болеть у меня нет и здоровье надо всем беречь, поэтому я прививаюсь регулярно", — рассказал он.

Напомним, для поддержания защиты от новой коронавирусной инфекции в период пандемии необходимо вакцинироваться каждые шесть месяцев. Прививка спустя полгода после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания поможет укрепить иммунитет и минимизировать риски тяжелого течения инфекции.

Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если вы уже привились от одного из этих заболеваний, перед следующей вакцинацией необходимо сделать перерыв не менее месяца.

"Мы каждый день прививаем до 50 человек, — рассказала заведующая терапевтическим отделением Самарской областной клинической больницы № 2 Елена Поташникова. — Также регулярно проводим выездные мероприятия по вакцинации сотрудников разных организаций. При желании человека мы можем одновременно делать прививки от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Для этого нет противопоказаний, вакцины вводятся в разные руки или вакцина от COVID-19 вводится интраназально. Пациенты переносят все спокойно и без осложнений".