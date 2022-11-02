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Здравоохранение Общество

Более миллиона жителей Самарской области защитились от гриппа

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжается прививочная кампания против гриппа и новой коронавирусной инфекции. Более 1 млн жителей региона защитились от гриппа, пройдя вакцинацию. Повторную вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 734 тыс. человек.

Среди тех, кто уже защитился от опасных инфекций с помощью прививок, — художественный руководитель Самарской филармонии Михаил Щербаков. Михаил Александрович на днях одновременно сделал прививку от гриппа и ревакцинировался от COVID-19.

"Я доверяю отечественным прививкам и всегда прислушиваюсь к рекомендациям наших врачей. В период пандемии по советам медработников каждые полгода делаю прививку от коронавируса и раз в год — от гриппа. Времени болеть у меня нет и здоровье надо всем беречь, поэтому я прививаюсь регулярно", — рассказал он.

Напомним, для поддержания защиты от новой коронавирусной инфекции в период пандемии необходимо вакцинироваться каждые шесть месяцев. Прививка спустя полгода после предыдущей вакцинации или перенесенного заболевания поможет укрепить иммунитет и минимизировать риски тяжелого течения инфекции.

Можно пройти вакцинацию одновременно от COVID-19 и от гриппа. Если вы уже привились от одного из этих заболеваний, перед следующей вакцинацией необходимо сделать перерыв не менее месяца.

"Мы каждый день прививаем до 50 человек, — рассказала заведующая терапевтическим отделением Самарской областной клинической больницы № 2 Елена Поташникова. — Также регулярно проводим выездные мероприятия по вакцинации сотрудников разных организаций. При желании человека мы можем одновременно делать прививки от гриппа и новой коронавирусной инфекции. Для этого нет противопоказаний, вакцины вводятся в разные руки или вакцина от COVID-19 вводится интраназально. Пациенты переносят все спокойно и без осложнений".

Гид потребителя

Последние комментарии

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Пусть прививается , кто ее держит !

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ужас

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Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров

Walerii Trofimov 01 июля 2021 10:34 Спрос, рожденный дефицитом: где привиться вакциной "КовиВак" в Самаре

Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.

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