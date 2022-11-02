В ТРК "Космопорт" произошло короткое замыкание

В среду, 2 ноября, в 19:36 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в одном из торговых отделов ТРК "Космопорт" на ул. Дыбенко, 30.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области, на вызов были сразу направлены пожарные по повышенному рангу сложности "Пожар №2".

Прибыв на место, сотрудники МЧС установили, что произошло короткое замыкание электросветильника без последующего горения, был объявлен отбой.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших и пострадавших нет. В целях безопасности до прибытия пожарных было эвакуировано 8 человек.