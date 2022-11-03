В Самаре двух человек эвакуировали при тушении пожара в пос. Зубчаниновка

В среду, 2 ноября, примерно в 6:20 начался пожар на ул. Изыскательской, 202 в пос. Зубчаниновка в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горел чердак частного дома на площади 1 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 16 человек, в 7:48 они ликвидировали пожар.

Из здания эвакуировали двух человек. Обстоятельства случившегося устанавливают.