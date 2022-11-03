13 человек тушили пожар в доме на ул. Свободы в Самаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В среду, 2 ноября, около 20:56, начался пожар в доме № 82а по ул. Свободы в Самаре. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.