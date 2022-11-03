Медработники региона активно выписывают электронные рецепты

Врачи Самарской городской больницы № 4 выписали пациентам более 10 тысяч электронных рецептов на лекарственные препараты. Это стало возможным благодаря пилотному проекту, который с 2022 г. реализуется в регионе. Как отмечают медработники, выписка рецептов в электронном виде помогает оптимизировать рабочий процесс и удобна для пациентов.
Напомним, благодаря внедрению в рамках национального проекта "Здравоохранение" единой медицинской информационной системы в медучреждениях Самарской области и реализации в 2022 г. пилотного проекта с компанией "Первый электронный рецепт", все врачи получили возможность прямо на своих рабочих местах выписывать электронные рецепты.
Сервис внедрен в работу медучреждений по поручению главы региона Дмитрия Азарова. С начала запуска проекта врачами уже выписано более 122 тысяч электронных рецептов.
Сотрудники учреждений здравоохранения выписывают рецепты в электронном виде непосредственно в информационной системе. Пациентам доступно мобильное приложение "Мой рецепт". Все рецепты сохраняются в базе данных, благодаря чему в любое время можно проверить наименование и дозировку назначенных препаратов.
"Врач на своем рабочем месте при обращении пациента сразу может выписать рецепт в электронном виде, — пояснил заместитель главного врача по организационно-методической работе Самарской городской больницы № 4 Максим Золотов. — Пациент в специальном приложении получает все выписанные ему электронные рецепты. В аптеке он предоставляет QR-код из приложения, провизор его сканирует и получает рецепт. Работа в этом направлении позволила нам оптимизировать рабочий процесс. Сократился объем работы с бумажной документацией, поэтому, пока врач общается с пациентом, медицинская сестра может оформить электронный рецепт в информационной системе".
Как отмечают специалисты, благодаря электронным рецептам пациентам не придется переживать, что они могут забыть или потерять рецепт, ошибиться с названием препарата или дозировкой.
Для аптек сервис упрощает проверку рецептов на подлинность, помогает точно определить необходимый для отпуска препарат и его аналоги, повышает эффективность формирования запасов лекарств.
Ознакомиться с более подробной информацией о проекте, а также скачать приложение можно на сайте министерства здравоохранения региона.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас
Сестра работает в медицине и говорит что сейчас очень многие обращаются к ней с вопросами о вакцинации и будущей беременности. Ходят же всякие слухи не хорошие. И я сама спрашивала когда не знала ставить прививку или нет. А ей я доверяю. Врач она отличный, проходила Профессиональная переподготовка акушеров
Сегодня хотел привиться. Мичурина, 125 вакцины нет, Гагарина, 24 нет, Ново-Вокзальная, 11 и Карла Маркса, 248 тоже нет. Когда будет не знают. Пропала везде. Через Госуслуги на вакцинацию тоже не записали, поставили в лист ожидания. Когда? Тоже никто не знает.