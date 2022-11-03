В с. Нижнее Санчелеево под Тольятти упала водонапорная башня

В среду, 2 ноября, в 9:40, упала водонапорная башня в с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Погибших и пострадавших нет. Без холодной воды оставались потребители трех многоквартирных и 681 частных жилых домов, два социально-значимых объекта: школа, детский сад, котельная.
Кроме того, без тепла остались трех многоквартирных дома, школа и детский сад.
Также в региональном управлении МЧС России отметили, что в 2 ноября, в 14:20, холодное водоснабжение и теплоснабжение восстановили.
Последние комментарии
Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.
ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже
Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.