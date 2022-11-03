В с. Нижнее Санчелеево под Тольятти упала водонапорная башня

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В среду, 2 ноября, в 9:40, упала водонапорная башня в с. Нижнее Санчелеево Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.