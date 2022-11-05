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Чрезвычайные происшествия Происшествия

В Самаре электропоездом сбиты насмерть двое мужчин

САМАРА. 5 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 4 ноября, вечером на 1114 км ж/д перегона "Смышляевка-Безымянка" электропоездом номер 1047 были травмированы двое мужчин. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил официальный представитель Центрального межрегиональноого следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.

По данным представителя следствия, машинист применил экстренное торможение, но наезд не предотвратил.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России устанавливаются все обстоятельства происшествия, проведен осмотр места происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий.

ЧП произошло на улице Литвинова. По словам очевидцев, два парня 18 и 21 года слишком поздно заметили электричку и получили травмы, не совместимые с жизнью.

Гид потребителя

Последние комментарии

Михаил Дедиков 08 июня 2022 06:27 Пропавшие в Самарской области женщина и ребенок-инвалид найдены мертвыми

Когда же, наши грамотные рукаводители осознают, что для психически больных нужно строить ЛЕЧЕБНИЦЫ! Уже как 30 лет нечего не строят, а потом удивляются о убийствах в школах. А журналюшки ищут виноватых среди нас с вами, а виноваты люди государства.

brat Goronflo 15 ноября 2021 10:51 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

Екатерина Славкина 09 апреля 2021 15:29 Житель Самарской области решил пройти через затопленную плотину и погиб

Это наш сосед. Всему виной местные власти!Не первый год просим их отремонтировать плотину, т.к. за ней живут семья ветеранов, семьи с маленькими детьми, также за ней находиться колодец, на который приезжают жители деревни за питьевой водой.Во время весенне-осеннего паводка к улице, находящейся за плотиной, нет никакой возможности пробраться в течении 2-х недель.Улица не оснащена газопроводом и водоснабжением, отсутствие проезда к ней делает невозможным доставку газа, топлива и прочего. Самое главное-в случае экстренной ситуации к домам не сможет добраться ни скорая, ни пожарная службы!Надеемся, что хотя бы ценой человеческой жизни власти решат данную проблему.

Дмитрий Миленин 29 августа 2018 18:28 На реке Самара под Южным мостом катер столкнулся с резиновой лодкой

ну и вот.. нужно ГИБДД для рек и озёр.. и ОСАГО тоже

Антон Петров 05 августа 2018 07:39 На Волге у Самары пассажирка лодки получила перелом позвоночника

Ну а зарегистрированные перевозчики, конечно, людей не калечат и не тонут. А не, ошибочка. Зарегистрированная Булгария сделала 122 трупа и затонула. УПС.

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