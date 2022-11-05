В Самаре электропоездом сбиты насмерть двое мужчин

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В пятницу, 4 ноября, вечером на 1114 км ж/д перегона "Смышляевка-Безымянка" электропоездом номер 1047 были травмированы двое мужчин. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщил официальный представитель Центрального межрегиональноого следственного управления на транспорте СК РФ Дмитрий Захаров.