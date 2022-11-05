В Самаре на ул. Нагорной пьяный мужчина устроил перестрелку

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В ночь на субботу, 5 ноября, в Самаре во дворе дома на Нагорной, 145 пьяный мужчина стрелял из оружия. Об этом сообщили очевидцы происшествия в соцсетях.