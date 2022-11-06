В Тольятти мужчина пострадал при ночном пожаре

В субботу, 5 ноября, примерно в 23:34 произошел пожар в пристрое к административному зданию на ул. Революционной, 28 в Автозаводском районе Тольятти, об этом сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Огнеборцы выехали на вызов по повышенному рангу сложности пожара — "1-БИС". Всего на тушение были направлены 74 человека и 24 единицы техники.

В 2:46 пожар был ликвидирован на площади 50 кв. м.

В региональном управлении МЧС России отметили, что погибших нет, но пострадал 42-летний мужчина. Эвакуация не проводилась. Причина пожара устанавливается.