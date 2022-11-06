"Ладья" на выезде обыграла "Локо-76"

Очередным соперником "Ладьи" в матче Olimpbet чемпионата МХЛ был представитель Золотого дивизиона — "Локо-76" (Ярославль).
Счет был открыт на 38-й минуте, когда Данила Гроза реализовал штрафной бросок, назначенный в ворота экс-голкипера "Ладьи" Максима Майорова.
Вскоре тот же Гроза помог отличиться Михаилу Чечелю — 0:2 ко второму перерыву.
В дебюте третьего периода Карим Вафин установил окончательный счет — победа "Ладьи" со счетом 3:0.
Вратарь "Ладьи" Данила Овчарик отразил 36 бросков и второй раз подряд (и второй — в МХЛ) отыграл "на ноль".
"Ладья" продлила свою победную серию до четырех матчей.
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