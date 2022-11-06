"Лада" в овертайме проиграла "Торосу"

В воскресенье, 6 ноября, ХК "Лада" встречался на выезде с нефтекамским "Торосом".
Счет в матче открыли хозяева на 17-й минуте (Александр Ремов).
Но, еще до перерыва Николай Глухов после передачи Михаила Железнова реализовал большинство (1:1).
В дебюте второго периода тольяттинцы на своей синей линии отобрали шайбу у игрка "Тороса" и отправили в прорыв Евгения Грошева — 1:2.
Нефтекамцы отыгрались довольно быстро — Игорь Мясищев дальним броском реализовал большинство.
Этот счет не изменился до окончания основного времени, а в овертайме Илья Коренев реализовал удаление в составе "Лады" и принес победу "Торосу" — 3:2.
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