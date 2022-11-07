В Высшей школе международного бизнеса состоятся защиты аттестационных работ выпускников программы "МВА General Management"

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9 ноября 2022 года по адресу: ул. Молодогвардейская, 151 в 15.00 состоится заседание итоговой аттестационной комиссии по защите выпускных аттестационных работ слушателями программы "МВА-General Management".