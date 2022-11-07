Дмитрий Азаров: "Пока жива память о наших героях, пока юные поколения воспитываются на их примере – мы непобедимы"

В понедельник, 7 ноября, в Самаре открыли мемориальную доску командующему военным Парадом 7 ноября 1941 года в городе Куйбышеве, генералу армии Максиму Алексеевичу Пуркаеву — легендарному военачальнику, имя которого навсегда вошло в героическую историю нашего Отечества. В торжественной церемонии приняли участие полномочный представитель Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, руководство Армии, представители общественных организаций, юнармейцы, волонтеры Победы.

Во время Великой Отечественной войны Максим Алексеевич Пуркаев был начальником штаба Юго-Западного фронта (июнь — июль 1941 г.), командующим формируемой в Куйбышеве 60-й (с декабря 1941 года — 3-я ударная) армией. Именно эта армия в Победном 1945-м, дойдя от Волги до Берлина, водрузила Знамя Победы над рейхстагом.

В ноябре 1941 года генерал Пуркаев как командарм 60-й резервной армии готовил все семь дивизий к переброске на Горьковскую оборонительную линию в тылу Московской зоны обороны. А как командующий военным Парадом в Куйбышеве — торжественное шествие войск и пролет авиации перед всеми аккредитованными в СССР иностранными дипломатами, представителями посольств и миссий, которых сюда эвакуировали из Москвы.

Напомним, в Куйбышев были эвакуированы более 70 тысяч государственных служащих, 300 дипломатов и военных атташе из 25-ти стран, промышленные предприятия, учреждения культуры. Таким образом, Куйбышев стал политической, дипломатической, информационной, культурной и промышленной столицей нашей страны.

Открывая мемориальную доску легендарному полководцу генералу Пуркаеву, полномочный представитель Президента РФ в ПФО отметил, что сохранить память о выдающихся представителях Отечества, которые внесли неоценимый вклад в военные и трудовые победы, — это наш долг перед прошлым и послание будущим поколениям.

Игорь Комаров привел слова маршала Победы Георгия Константиновича Жукова о генерале Пуркаеве: "Пуркаев был опытным и всесторонне знавшим свое дело генералом, человеком высокой культуры, штабистом большого масштаба".

Полномочный представитель Президента РФ в ПФО подчеркнул огромное значение военного Парада 7 ноября в Куйбышеве, которым командовал генерал армии Пуркаев.

"В 1941 году на самарской земле в этот день, 7 ноября, он командовал военным Парадом, который укрепил веру в силу русского оружия и его способность одержать Победу над врагом. Благодаря таким событиям как сегодняшнее открытие мемориальной доски генералу армии Пуркаеву наше прошлое обретает реальные черты тех людей, которые ковали нашу историю и наши Победы. Это бесценно для духовно-нравственного воспитания, которое основано именно на уважении к героям страны, к таким людям, их мужеству, уму и таланту. Уверен, благодаря сегодняшнему событию на карте Самарской области появится новое место силы и еще одна точка опоры для созидания будущего нашей великой Родины", — заявил полпред.

Дмитрий Азаров напомнил, что подготовка военного Парада 1941 года в запасной столице России — Куйбышеве — была делом государственной важности, с которой блестяще справился генерал Пуркаев. Парад 7 ноября 1941 года произвел огромное впечатление на дипломатический корпус, убедив иностранных гостей в мощи Красной Армии и готовности советского народа к тяжелой и продолжительной победной битве с врагом. Это была хорошо спланированная военная операция, в результате которой в войну против СССР не вступила ни Турция, ни Япония.

"На примере таких людей, как генерал Максим Алексеевич Пуркаев мы и сегодня учимся патриотизму, верности своему гражданскому долгу, самоотверженному служению Отечеству. Особенно это важно на переломных этапах истории, когда решается судьба нашей страны. Именно на таком историческом этапе мы сегодня и находимся. И чтобы победить, сокрушить поднявший голову фашизм, нам необходимо помнить о тех, кто добыл Великую Победу, чтить их бессмертные подвиги, учиться у них науке побеждать, — подчеркнул Дмитрий Азаров, поблагодарив инициаторов открытия мемориальной доски генералу Пуркаеву и участников церемонии. — Пока жива память о наших героях, пока юные поколения воспитываются на их примере — мы непобедимы!"