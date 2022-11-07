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Страхование Финансы

Более 30% полисов ОСАГО продаются через цифровые каналы

САМАРА. 7 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россияне все чаще приобретают ОСАГО через онлайн каналы продаж — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, с января по октябрь 2022 года доля продаж в ВСК через цифровые сервисы, в частности мобильное приложение и сайт, выросла до 33% (рост на 19%).

В топ каналов, где страхователи чаще всего покупают полис автогражданки, входят также маркетплейсы (11%), агентские (48%) продажи, а также продажи в офисах компании (9%) и через автодилеров (6%).

Самый динамичный рост по итогам 3 квартала продемонстрировали продажи через маркетплейсы, пик пришелся на октябрь — 23% от общего числа оформленных через данные сервисы полисов. В целом, в третьем квартале 2022 года объем проданных через онлайн-агрегаторы ОСАГО вырос в 3,6 раз по сравнению со вторым кварталом.

Также по итогам июля-сентября был зафиксирован значительный рост продаж полисов автогражданки через агентский канал — в 1,3 раза по сравнению с апрелем-июнем. Самое большое количество полисов ОСАГО в автосалонах было оформлено в феврале — 13%, продажи через дилерский канал выросли практически аналогично — в 1,2 раза.

Покупка ОСАГО через маркетплейсы обладает рядом преимуществ — это возможность выбрать оптимальную страховую программу по наиболее приемлемой цене, ознакомиться с отзывами других клиентов. Высокий уровень продаж полисов ВСК через агрегаторы говорит о том, что автовладельцы оценили преимущества страховых продуктов компании, справедливое ценообразование и высокий уровень сервиса.

Гид потребителя

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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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