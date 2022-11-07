Более 30% полисов ОСАГО продаются через цифровые каналы

Россияне все чаще приобретают ОСАГО через онлайн каналы продаж — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК. Так, с января по октябрь 2022 года доля продаж в ВСК через цифровые сервисы, в частности мобильное приложение и сайт, выросла до 33% (рост на 19%).
В топ каналов, где страхователи чаще всего покупают полис автогражданки, входят также маркетплейсы (11%), агентские (48%) продажи, а также продажи в офисах компании (9%) и через автодилеров (6%).
Самый динамичный рост по итогам 3 квартала продемонстрировали продажи через маркетплейсы, пик пришелся на октябрь — 23% от общего числа оформленных через данные сервисы полисов. В целом, в третьем квартале 2022 года объем проданных через онлайн-агрегаторы ОСАГО вырос в 3,6 раз по сравнению со вторым кварталом.
Также по итогам июля-сентября был зафиксирован значительный рост продаж полисов автогражданки через агентский канал — в 1,3 раза по сравнению с апрелем-июнем. Самое большое количество полисов ОСАГО в автосалонах было оформлено в феврале — 13%, продажи через дилерский канал выросли практически аналогично — в 1,2 раза.
Покупка ОСАГО через маркетплейсы обладает рядом преимуществ — это возможность выбрать оптимальную страховую программу по наиболее приемлемой цене, ознакомиться с отзывами других клиентов. Высокий уровень продаж полисов ВСК через агрегаторы говорит о том, что автовладельцы оценили преимущества страховых продуктов компании, справедливое ценообразование и высокий уровень сервиса.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.