При пожаре в Отрадном обгорела иномарка

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В воскресенье, 6 ноября, в 21:29, начался пожар в гаражном массиве на ул. Нефтяников, 72 в Отрадном. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.