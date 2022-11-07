В Самаре с поезда тушили пожар на территории АО "Салют"

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В понедельник, 7 ноября, в 6:49, пожарный поезд станции Самара участвовал в тушении пожара на территории предприятия АО "Салют", расположенного вблизи станции Козелковская. Об этом сообщается на сайте Куйбышевской железной дороги.